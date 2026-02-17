渡邊凌磨「やることが明確になっているのがすごい大きいのかなって思う」浦和レッズは2月17日に公開トレーニングを実施。J1百年構想リーグの開幕2試合で勝ち点4のスタートを切ったチームについて、主将のMF渡邊凌磨は「やることが明確になっているのがすごい大きい」と、昨季からの違いを話した。開幕戦は7日にジェフユナイテッド千葉と対戦して2-0で勝利。14日のFC東京戦は、古巣対決に自身の先制ゴールもあったが1-1からのPK