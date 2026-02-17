「おばあちゃんが作ってくれる肉チヂミ。それから、ドゥチョンク（ドバイもちもちクッキー）と麻辣湯も食べたいです」ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）で韓国代表団に初の金メダルをもたらし、16日に帰国したチェ・ガオン〔18、世和（セファ）女子高〕は、帰国後に食べたい料理についてこのように答えた。10代らしい、屈託のない無邪気な一面を見せた。選手団のユニフォームに身を包み、金メダルを首にかけ