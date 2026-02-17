ポプラ社より1974年に刊行された『ねずみくんの絵本』シリーズがテレビアニメ化されることが発表された。4月4日からNHK Eテレにて放送されるテレビアニメ『ねずみくんのチョッキ』（毎週土曜前9：30）の主演を務めるのは津田健次郎能登麻美子で、ねずみくん・ねみちゃんをはじめ、全キャラクターの声を担当する。【写真】何キャラいるの？まさかの全キャラ担当する津田健次郎能登麻美子同シリーズは、1974年に作家・なか