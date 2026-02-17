香港国際空港は、ターミナル2の新旅客出発施設の供用を、5月27日に開始する。エアポート・エクスプレスのホームと第1ターミナルに接続し、最新鋭のスマートチェックインシステムを提供する。主に短距離と地域路線を運航する約15社が使用し、段階的に移転を予定している。ターミナル2のコーチホールは、第1期開業として2025年9月23日から運用を開始し、バス41台分の駐車スペースなどを設けている。