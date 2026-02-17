LINEヤフーは16日、「Yahoo!天気・災害」のLINEミニアプリをリリースした。天気情報の提供は、LINEヤフーのLINEミニアプリとして初めて。 LINEのホームタブやウォレットタブで「Yahoo!天気・災害」のLINEミニアプリを検索すると確認できる。 今日・明日の1時間ごとの天気や週間天気予報、雨雲レーダー、花粉情報、警報・注意報などの情報をチェックできる。現在地に加えて、任