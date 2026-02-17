仙台管区気象台発表 【画像】東北・全国の天気 岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。 岩手県、宮城県、福島県では、１月上旬から低気圧の影響を受けに