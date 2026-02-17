ミラノ・コルティナ五輪で現地２月16日、フィギュアスケートのペアフリーが行なわれ、“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組が金メダルを獲得した。この偉業を受け、木原と中京大中京高で同級生だったJ１横浜F・マリノスのFW宮市亮が、クラブを通じて以下のように祝福のコメントを発表した。 「リュウちゃん、本当におめでとう！高校時代、３年間同じクラスで過ごした同級生が、こうして世界一になる姿を見て、心からう