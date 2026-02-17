国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式Xアカウントは2月17日、投稿を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手のツーショットを公開し、称賛の声が寄せられています。【写真】りくりゅうペアの感動ツーショット「絶対カップルやん」同アカウントは、三浦選手と木原選手のツーショットを投稿。演技を終えた後の1枚でしょうか。氷上で肩を抱き合う2人の感動的な