数字の共通点を見抜いて計算をスマートに進める「脳トレ算数クイズ」！大きな数字の掛け算も、キリの良い数字に「分解」することで驚くほどスムーズに解けるようになります。あなたの“ヒラメキ力”を試してみてください。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。102 × 102 = □ヒント：102を「100 + 2」と分解してみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：10,404正解は「10,404」でした。▼解説分配法則（展