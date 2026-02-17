「練習試合、巨人−ロッテ」（１７日、那覇）巨人の丸佳浩外野手がロッテとの練習試合で、死球を受けて“謝罪”した。三回に先制打を放ち、迎えた五回の３打席目だった。１ボールからの２球目、１４３キロの直球を脇腹に受けて「うおぉぉー」と悶絶。トレーナーが駆けつける前に一塁へダッシュした際にはスタンドから大きな拍手が上がった。この後、代走が送られて交代になった。丸は取材場所に患部を抑えながら痛めた演技