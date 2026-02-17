アサヒグループ食品は、「ミンティア」レギュラーシリーズから、「ミンティア まるで芳醇ピーチ」「ミンティア まるで熟パイン」を3月2日から発売する。まるで本物の果実を食べているような特別感、満足感で気分転換ができる小粒タイプのフルーツタブレット。「ミンティア まるで芳醇ピーチ」「ミンティア まるで芳醇ピーチ」は、白桃の可食部を全て使った「まるごと白桃パウダー」を使用し、みずみずしい甘味とすっきりした酸味、