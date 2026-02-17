松屋は、人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボ第2弾のメニューとして『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』（※ランダム全6種のオリジナルフィギュア付き）の販売を開始した。【写真】見た目はとても辛そう…？実際の“鬼辛カレー”の写真同メニューは、『ちいかわ』の原作漫画でも“鬼カレー”の名称で登場。さらにはフジテレビ『めざましテレビ』内のアニメ版でも今月の6日から13日にかけて「鬼カレー」編が放送され、話題を