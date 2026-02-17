「惣田正月十七日講」で振る舞われたゴボウ料理やご飯＝17日午前、福井県越前市朱色のおわんに山のように盛られたゴボウを食べて豊作を祈る奇祭「惣田正月十七日講」（ごぼう講）が17日、福井県越前市で開かれた。江戸時代から300年以上続く伝統行事。羽織はかまを着た男性約20人が民家に集まり、酒を酌み交わしながらゴボウ料理を楽しんだ。神主が豊作を願い祝詞を読んだ後、みそや砂糖であえたゴボウ、高く盛られた5合のご飯