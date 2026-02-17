乃木坂46の長嶋凛桜（18）、矢田萌華（18）が、文化放送エンタメバラエティーワイド「レコメン！」（月〜木曜午後10時）月曜新パーソナリティーに決まり、17日に同局から発表された。3月30日から、毎週交互に担当。乃木坂のメンバーが1人で3時間の生ワイドを担当するのは初めて。ともに昨年2月、6期生として乃木坂46に加入。この日、定例会見を行った田中博之社長は「3時間の生放送というものをリスナーと一緒に育てていってほしい