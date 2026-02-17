楽天グループのリンクシェア・ジャパンは2月16日、ベンジーと共同開発して提供しているSEO（検索エンジン最適化）・AIO（AI検索最適化）・GEO（生成AIエンジン最適化）の統合分析ツール「LinkSurge」（リンクサージ）において、ダッシュボード機能を追加したことを発表した。ダッシュボードの画面例ダッシュボード機能は、「LinkSurge」に搭載しているSEO・AIO・GEOの各機能の分析結果を集約し、グラフや表形式で視覚的にまとめて