「太閤記 天下を獲った男・秀吉」に出演する中村橋之助(現・中村芝翫)(と写真左)と内藤剛志(写真右) 現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」(2026年)が話題を呼んでいるが、弟の豊臣秀長を主人公とする点が新鮮だ。これまで秀吉を主人公とする作品は数多いが、秀長が主役になるのは珍しい。だが、今回は豊臣秀吉が主役のドラマの中で、2006年にテレビ朝日系で放送された「太閤記 天下を獲った男・秀吉」にスポットを当てた