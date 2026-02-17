モデルでタレントの滝沢眞規子が１７日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。滝沢は自身のインスタグラムに、オールブラックコーデで登場。黒の長袖トップス×ボトムス×ロングブーツ姿にサングラスを合わせ、黒のハンドバッグを手に街を颯爽（さっそう）と歩く様子などを披露した。この投稿にファンからは「はぁ〜カッコイイな〜」「超〜カッコよ」「何度も見ちゃいます」「オールブラック似合う」「フェイスラインが