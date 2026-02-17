2月22日の「猫の日」を前に、飼い主のいない保護猫の写真展が東京・渋谷のコンビニで始まりました。スマートフォンを通して気になる猫を引き取ることもできます。【映像】コンビニでの保護猫の写真展石橋侑子「イートインスペースに猫の写真がずらりと並んでいます。猫の好きな高い場所にも登っています」ファミリーマートのキャットストリート店が始めた写真展では、保護猫の等身大パネルに記載されたQRコードを読み込むと保