クマの被害に対するアンケート住友生命保険は17日、家庭の防災に関する2026年版のアンケート結果を公表した。クマの被害に対する不安があると回答したのは5割を超えたものの、対策しているのは約1割にとどまった。担当者は「多くの人は緊急性を感じていないことがうかがえる」と分析している。クマの被害に対する不安があるかとの問いに対し、「非常に不安」との回答が17.7％、「不安」は15.8％、「少し不安」は20.0％で、計53