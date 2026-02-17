Bリーグ・プレミアの開幕カードバスケットボールBリーグは17日、秋にスタートする新1部「Bリーグ・プレミア（Bプレミア）」などの日程を発表し、新1部は9月22日にA東京―琉球（トヨタアリーナ東京）で開幕することが決まった。2016年のリーグ創設1季目の開幕日と同日、同一カードに設定し、島田慎二チェアマンは「どのぐらい進化したか分かりやすい。このカードはベストだと思っている」と話した。これまで原則水曜日と土日だ