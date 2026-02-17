任期満了に伴う石川県知事選が19日告示される。いずれも無所属で、再選を目指す現職馳浩氏（64）＝自民、維新推薦、元金沢市長の新人山野之義氏（63）、ボランティア団体元事務局長の新人黒梅明氏（77）＝共産推薦＝の3人が立候補を予定。馳、山野両氏は自民党系で、前回選に続き保守分裂となる公算が大きい。投開票は3月8日。2024年元日の能登半島地震後、初めての知事選。選挙戦では、与党に加え、連合石川の推薦も得た馳氏