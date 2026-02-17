中国では今日が旧暦の新正月＝春節です。春節に合わせた爆竹や花火は、厳しく禁止されてきましたが「解禁」の動きが一部で広がっています。【映像】解禁された春節での花火（実際の映像）冨坂レポ「いま12時を回りました。旧暦の新正月、春節です。街中に花火が上がっています。春節がやってきました」山西省では去年、大気汚染などを理由に禁止されてきた爆竹や花火を一部、解禁しました。解禁の理由としては、市民感情への配