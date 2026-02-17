ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハープパイプで銅メダルを獲得した山田琉聖（１９）＝チームＪＷＳＣ＝が１７日、金メダルの戸塚優斗（２４）＝ヨネックス、女子銅メダルの小野光希（２１）＝バートン＝とともに東京・羽田空港で帰国会見を行った。ファンから拍手と「おめでとう」という声に包まれ、笑顔で到着ゲートに登場した３人。初出場でメダルを手にした山田は周囲の支えへの感謝を口にし「オリンピックはナイ