17日未明、静岡・牧之原市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住んでいた70代の夫婦と連絡がとれておらず、警察が身元の確認を進めています。午前2時過ぎ、牧之原市細江で近所の人から「住宅から黒い煙が出ている」などと消防に通報がありました。火は約9時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と倉庫3棟などが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、こ