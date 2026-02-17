16日午前2時前、長岡市の国道の橋（大手大橋）で軽乗用車と身元不明の50～60代くらいの男性が衝突する事故があり、その場で男性の死亡が確認されました。警察のその後の捜査で、死亡した男性の身元は長岡市に住む無職の男性（57）で、死因は脳挫傷と判明しました。警察によりますと16日午前2時前、国道351号の大手大橋の上で軽乗用車を運転していた長岡市に住むアルバイト店員の男性（37）から「何かにぶつかったようだ」と1