ヤマハ本気の「“2人乗り”スポーツカー」は超軽量「750kg」ボディに“後輪駆動”採用した「ガチ仕様」！世界的な二輪車メーカーであるヤマハ発動機（以下、ヤマハ）。熱烈なファンの間では、「もしヤマハが本気でスポーツカーを創ったら、どんな刺激的なモデルになるのだろうか」という話題が頻繁に上がりますが、実際に同社がそのようなテーマを掲げて開発した、一台のスポーツカーが存在します。【画像】超カッコいい！ こ