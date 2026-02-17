歯科医院で患者の女性にわいせつな行為をした疑いで、院長で歯科医師の男が再逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、静岡市駿河区小鹿に住む歯科医師の男（49）です。 警察によりますと、男は2025年10月中旬、自身が院長を務める静岡市駿河区の歯科医院で、診療中の女性患者の目元をタオルで覆い口を開けるように指示したうえで、自身の陰部を女性の口内に接触させた疑いが持たれています。 男は2025年11月