15日まで行われていた今季LIVゴルフの第2戦、アデレート大会では、最終日に「63」をマークしたアンソニー・キム（米国）が、ジョン・ラーム（スペイン）、ブライソン・デシャンボー（米国）ら世界のトップ選手を抑えて逆転優勝を果たした。12年半の“空白”を経てプロゴルフ界に復帰したキムにとっては2010年以来の優勝。そして何よりのボーナスは2026年からLIVゴルフでも世界ランキングポイントを付与されるようになったことだろ