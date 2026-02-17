くりこは、スパイラルキュートの協力のもと、1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」、2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」に続き3号店となる、『ちいかわ焼き名古屋PARCO店』常設店舗を3月17日にグランドオープンする。【写真多数】名古屋店限定「ちいかわ焼き」3種（いちご・あずきバター・チーズ）＆オープン記念グッズなど一覧「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっ