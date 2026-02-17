【ミラノ＝結城和香子、平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪では、これまで以上にドローンを駆使した、迫力ある映像配信が試みられている。選手の動きやアルプス山脈の雄大な景色を多角的にとらえ、テレビなどで観戦している人にも好評だという。ドローンによる撮影は五輪では２０１４年ソチ大会で初めて導入された。軽量化、操作性の進歩などを受け、今回初めて競技エリアで選手が体感している「一人称視点」での撮影に踏み切っ