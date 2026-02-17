ドル円152円90銭前後、クロス円も下げており、円買いがやや優勢＝東京為替 東京市場で株安債券高になるなど、リスク警戒の動きが優勢となっており、円買いにつながっている。ドル円は152円90銭前後まで下げた。ユーロ円は181円03銭まで一時下げている。 USDJPY 152.93