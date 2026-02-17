日本時間１８日午前２時４５分にバー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演、同１８日午前４時半にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演する。前週に１月の米雇用統計が発表されており、失業率は前月から予想外の低下、非農業部門雇用者数は予想を上回る伸びとなった。こうした１月の米雇用統計の堅調な結果を受け、バー米ＦＲＢ理事やデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁が米労働市場の下