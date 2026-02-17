東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ７紙で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の授賞式が１７日、都内で行われた。「爆弾」（永井聡監督）で助演男優賞に輝いた俳優・佐藤二朗は、ハットにブラウンのスーツ姿で登壇した。壇上では、表彰状を読み上げるプレゼンターに「いいこと言うじゃん」とツッコむなど“不規則発言”を連発。俳優・山口馬木也の司会ぶりを絶賛し「来年司会やる（主演男優賞