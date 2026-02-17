◆練習試合日本ハム―中日（１７日・名護）８年目を迎えた中日・根尾が、１回無失点と好投した。６回から４番手で登板。先頭打者の常谷を中飛、エドポロケインを三ゴロに抑え、最後は５回に本塁打を放っている矢沢を空振り三振で３者凡退に抑えた。矢沢は日体大時代から投打で高い評価を受けており、“二刀流対決"に勝利した。昨季は４登板で防御率７・９４と奮わず、背水の８年目。この日の最速は１４３キロだった。