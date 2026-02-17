◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人の育成・宇都宮葵星内野手が技ありの二盗を成功させた。１点を追う５回無死で死球を受けた丸の代走で出場。続く皆川の初球にスタートを切った。タイミングはアウトだったが、ヘッドスライディングをしながら左手を上げてタッチをかいくぐって盗塁成功。“美技”に観客からどよめきが起こった。２年目の昨季は２軍で８４試合に出場して打率２割８分９厘、１本塁打、１６打点。イ