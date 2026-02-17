声優・俳優の池田勝さんが亡くなったことを、所属事務所が公式サイトで訃報として掲載しました。83歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・俳優の池田勝さん(83)心不全で死去洋画吹替・アニメ作品「ヤッターマン」など数多くのタイトルで活躍公式サイトでは「当組合所属俳優池田 勝 儀」「令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました。享年83」と掲載。関係者やファンに向け、生前の感謝を