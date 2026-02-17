ストーカーやＤＶ（配偶者や恋人からの暴力）の被害が後を絶たない中、東京都品川区は新年度から、被害者が宿泊施設に一時避難する際、最長で２１泊分の宿泊費を助成する制度を導入する方針を固めた。同種の助成制度の多くは一般的に数泊分が上限で、最長２１泊分の助成は全国初とみられる。区などによると、ストーカー・ＤＶの被害者の一時避難先は、自治体や民間が運営する「シェルター」が一般的だ。ただ、公的シェルターは