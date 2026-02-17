関西若手漫才師の登竜門、読売テレビ『第15回 ytv漫才新人賞決定戦』の記者会見が17日、大阪市内の同局で行われた。ファイナリスト7組が集結し、3月1日の生放送（後3：00〜5：30※関西ローカル／TVer生配信）に向けて意気込んだ。【集合ショット】ガッツポーズも個性豊かなファイナル出場者ら『ytv漫才新人賞』は、関西で活動する芸歴10年目以内の若手漫才師による賞レース。昨年は霜降り明星・粗品が初めて審査員を務めたこ