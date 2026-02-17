政府は大阪・関西万博に出展した日本館の成果や閉幕後の活用事例などを記録した「レガシーブック」をまとめた。近く経済産業省のホームページで無料公開する。レガシーブックは計４３ページ。半年間の会期中に延べ約１８１万人が訪問したことや、万博会場の一部の飲食店などから出た生ゴミ計８９トン（一般家庭４７７年分に相当）を回収し、館内のバイオガスプラントに投入して電気や水に再利用したことなどを紹介している。