ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間17日夜から18日早朝にかけて大会12日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」に並ぶ大会11日目に日本はフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、過去最高、前回北京五輪（22年）のメダルの総数が18個（金4、銀5、銅9）に並んだ。12日目もスピードスケートやスノーボードなど決勝種目が行