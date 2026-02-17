読売新聞グループの広告会社「読売エージェンシー」（東京）、「読売連合広告社」（大阪）、「読売広告西部」（福岡）の３社は１７日、新たなグループブランド「読売アルス」を４月１日付で創設すると発表した。各社がそれぞれ事業基盤とする地域で培ったノウハウを結集し、地域密着型の広告展開から全国規模のキャンペーンまで、幅広い提案力の強化につなげる。新ブランドの「アルス（ＡＲＳ）」は、３社を表す「Ａ」「Ｒ」「