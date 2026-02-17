テスホールディングスは続伸歩調。連日で昨年来高値を更新した。同社は再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営などを手掛ける。同社は１３日取引時間中に上期（２５年７～１２月）連結決算を発表し、売上高は２７０億４３００万円（前年同期比５０．１％増）、純利益は１３億１８００万円（同２．２倍）だった。本業が好調だったほか、前年同期に計上したデリバティブ評価損の反動減が特に利益面で大きく