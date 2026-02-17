午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６９７、値下がり銘柄数は８４２、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に繊維、ガラス・土石、石油・石炭、空運など。値下がりで目立つのは情報・通信、サービス、銀行など。 出所：MINKABU PRESS