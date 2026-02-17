2月17日午前7時過ぎ。名古屋市北区の堀川。 【画像を見る】空を覆う様子は…映画「鳥」さながら 名古屋城の石垣が“真っ白”に 一体なぜ？ 名古屋城のすぐ西側を流れる川に、たくさんの水鳥が。 次々に水中の魚をくわえ、丸のみにしている。「カワウ」の大群だ。 食べているのは「ボラ」。この時期、群れをなして堀川を遡上してくる。 それを狙って、カワウがやってくるのだ。公園内では、木の上にカワウが巣を作り鳴き声を上