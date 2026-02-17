高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】東北・全国の天気 令和８年２月１６日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方２月２２日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．４℃以上 東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため平年並か高い日が多く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してく