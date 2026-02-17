バルセロナに所属するCB（センターバック）パウ・クバルシが、16日のジローナ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。ラ・リーガ第24節が16日に行われ、バルセロナはジローナと対戦。先のコパ・デル・レイ（国王杯）準決勝の1stレグでアトレティコ・マドリードに喫した4失点大敗を払拭したいブラウグラナは、FWラミン・ヤマルのPK失敗があったものの、59分にCBパウ・クバルシのゴールで先制に成功した。が、そ