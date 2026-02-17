NeoLABは、アナログの書き心地とデジタルの便利さを両立するスマートペン「Neo smartpen」の発売10周年を記念して、フルスペックモデル「Neo smartpen M1＋」を2月16日に発売した。価格は1万6300円。●使いやすさが向上したフルスペックモデルNeo smartpen M1＋は、USB Type-C充電に対応したことが最大の特徴。従来と比べて充電環境が整えやすく、ビジネスでも学習でも使いやすさが向上している。汎用性の高いD1タイプの替え