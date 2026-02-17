バイエルンに所属する韓国代表DFキム・ミンジェに対し、プレミアリーグの強豪が関心を寄せているようだ。16日、ドイツ紙『ビルト』のクリスチャン・ファルク記者が伝えている。現在29歳のキム・ミンジェは全北現代モータースや北京国安を経て、2021年夏にフェネルバフチェに加入しヨーロッパでのキャリアをスタートさせた。2022−23シーズンはナポリの中心選手として33年ぶり3度目のセリエA制覇に大きく貢献。2023年夏にはバイ