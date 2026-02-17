FCソウル（韓国）のキム・ギドン監督が、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ最終第８節で、現地２月17日にホームで対戦するサンフレッチェ広島を分析した。 現在、リーグステージ６位で勝点９のFCソウルは、この試合に勝利すればラウンド16進出が決まる。韓国メディア『OSEN』によると、16日に行われた前日会見で指揮官は対戦相手の広島について、「2025年の鹿児島プレシーズンキャンプで広島と練習