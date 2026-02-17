17日15時現在の日経平均株価は前日比462.72円（-0.81％）安の5万6343.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは842、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は206.97円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が108.3円、信越化 が32.09円、リクルート が27.88円、ソニーＧ が24.23円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を40.11円押し上げている。次いで